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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Голова КСУ підтримує ідею Порошенка закріпити в Конституції євроатлантичну інтеграцію України

Це треба зробити для майбутніх представників влади, переконаний голова КСУ
Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук вважає, що дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.
Голова КСУ підтримує ідею Порошенка закріпити в Конституції євроатлантичну інтеграцію України Фото: prm.ua

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він заявив, що підтримує таку пропозицію президента Петра Порошенка.

"Так, я це підтримую, це дуже важливо. Це зробить шлях наших європейських змін, перетворень незворотнім", – сказав Шевчук.

Як він пояснив, це буде додатковим нагадуванням парламентарям наступних скликань про те, куди має рухатися Україна.

"Політики змінюються при владі і парламенти змінюються, але Конституція має бути стабільною і захищеною від постійних змін. Коли нове скликання парламенту приходить, депутати мають пам’ятати, що ми робимо і що ми ще зробимо для того, щоб Україна стала ближчою до Європи і стала частиною європейських і, можливо, євроатлантичних структур", – зазначив Станіслав Шевчук.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

"У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію "заякорити" в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими, користуються широкою підтримкою у суспільстві. У той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли би застрахувати від будь-яких несподіванок", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна будо б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна на нинішньому етапі розвитку не має шансу стати членом Європейського Союзу й НАТО.

Кабінет міністрів на засіданні 14 лютого схвалив програму співпраці з НАТО на 2018 рік.

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03 03 2018 20:40
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