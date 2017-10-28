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Голова курдської автономії в Іраку відмовився продовжувати свої повноваження

Він передав до регіонального парламенту план розподілу своїх повноважень між парламентом і урядом
Голова курдського автономного району Іраку Масуд Барзані не продовжуватиме свій президентський термін.
Голова курдської автономії в Іраку відмовився продовжувати свої повноваження Фото: EPA

28 жовтня він передав до регіонального парламенту план розподілу своїх повноважень між парламентом і урядом. 29 жовтня документ буде розглянутий, повідомляє "Радіо Свобода".

На 1 листопада призначені загальні вибори в іракському Курдистані.

22 жовтня провідна курдська опозиційна партія закликала Барзані піти у відставку. Політики звинуватили його у втраті контролю над нафтоносними районами провінції Кіркук, які зайняли урядові війська.

Іракська армія за підтримки лояльних Багдаду шиїтських формувань стала витісняти курдські загони з Кіркука у відповідь на референдум про незалежність, проведений владою курдської автономії 25 вересня. Кіркук формально не належить до складу курдської автономії, але упродовж кількох років цю провінцію контролювали курдські загони, які в 2014 році перебрали контроль над нею від екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Багдад оголосив незаконним курдський референдум.

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28 10 2017 23:59
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