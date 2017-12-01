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Голова Мінфіну доручив розблокувати відшкодування ПДВ аграрним компаніям

Сотні аграрних підприємств не могли отримати свої гроші від відшкодування ПДВ
Після Нового року Державна фіскальна служба (ДФС) заблокувала відшкодування ПДВ представникам аграрної галузі.
Голова Мінфіну доручив розблокувати відшкодування ПДВ аграрним компаніям Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Міністр допустив, що фіскали могли не зрозуміти норму закону про перехідний період спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників. За його словами, через це сотні підприємств не могли отримати свої гроші.

"Нагадую закон один для всіх і обов'язковий для виконання. Був змушений вчора видати окреме доручення голові ДФС і Держказначейства з вимогою виконати закон і забезпечити відшкодування. Ну мало виявилося закону", - заявив Данилюк.

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Зазначимо, що раніше низка аграрних асоціацій скаржилися на блокування додаткових ПДВ-рахунків.

Нагадаємо, раніше Уряд дозволив бізнесу вносити правки у митні декларації.

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12 01 2017 23:49
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