Голова Мінфіну доручив розблокувати відшкодування ПДВ аграрним компаніям
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.
Міністр допустив, що фіскали могли не зрозуміти норму закону про перехідний період спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників. За його словами, через це сотні підприємств не могли отримати свої гроші.
"Нагадую закон один для всіх і обов'язковий для виконання. Був змушений вчора видати окреме доручення голові ДФС і Держказначейства з вимогою виконати закон і забезпечити відшкодування. Ну мало виявилося закону", - заявив Данилюк.
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Зазначимо, що раніше низка аграрних асоціацій скаржилися на блокування додаткових ПДВ-рахунків.
Нагадаємо, раніше Уряд дозволив бізнесу вносити правки у митні декларації.
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