Голова МВС Німеччини прагне жорсткішого ставлення до деяких мігрантів

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер виступає за жорсткіше ставлення до тих мігрантів, котрим у Німеччині відмовили в наданні статусу біженця.

На думку керівника МВС Німеччини, особам, що не отримали статус біженця й не бажають повертатися на батьківщину, треба надавати лише послуги, пов'язані з їхнім утриманням, повідомляє DW з посиланням на Spiegel.

Так само Зеєгофер підтримав ідею створення спеціальних центрів, де шукачі притулку перебуватимуть протягом періоду розгляду їхніх заяв на отримання статусу біженця. Така практика призведе до "значного зменшення міграції до Німеччини", переконаний міністр.

Зеєгофер також заперечив закиди в тому, що такі центри схожі радше на концтабори для біженців. Урядовець вказав, зокрема, на те, що мігранти мають бути в полі зору німецької влади. Крім того, всі передбачені для них послуги вони отримають лише в тому разі, якщо будуть перебувати в таких центрах, наголосив урядовець.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців. У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.