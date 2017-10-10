Голова Миколаївської ОДА ініціював розпуск міськради Миколаєва
Рішення було прийнято після закритої наради з народними депутатами України, заявив Олексій Савченко у відеозверненні у Facebook.
"Після консультації з депутатами України від Миколаївської області та членами громадської ради при облдержадміністрації я дав доручення відпрацювати законний механізм звернення до профільного комітету Верховної Ради на предмет припинення повноважень міської ради. Після того, як з усіх боків будуть відпрацьовані аспекти цього питання, я маю намір скористатися своїм законним правом на звернення до Верховної Ради з поданням про право розпуску міської ради Миколаєва. А далі вже слово буде за депутатами", - сказав Савченко.
Нагадаємо, позачергова сесія Миколаївської міської ради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження. Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав мера скласти повноваження.
8 жовтня в Миколаєві близько 700 городян прийшли на "народне віче", анонсоване Сенкевичем. Вони зажадали розпуску міськради.
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