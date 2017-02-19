Голова Мюнхенської конференції підбив перші підсумки

Він зазначив, що було б добре залучити Росію до розробки правил поведінки щодо маніпуляцій, фейків і кібератак

Мюнхенська безпекова конференція розвіяла побоювання про політику уряду Трампа. Голова конференції Вольфганг Ішингер, підбиваючи підсумки, зазначив, що на ній вдалося домогтися певної ясності з деяких питань.

"Було багато неясності з приводу планів Росії і щодо закінчення сирійської війни. Ця неясність зберігається. Однак ми приїхали до Мюнхена і без ясного розуміння, якою є політика уряду Трампа щодо Росії, НАТО та інших питань. Деякі із цих побоювань були зняті, і це добре. Я думаю, ми можемо їхати додому, зберігаючи відносний спокій", – заявив Ішингер в інтерв'ю DW.

Ішингер зазначив, що відчув сигнали з боку Росії про готовність до спільного врегулювання проблеми кіберзлочинності і поширення фейків.

"Російський міністр закордонних справ сказав, – у мене не було часу перевірити, чи справді це так, – що ми, російський уряд, неодноразово зверталися з пропозиціями спільно працювати над цими темами. Якби вдалося залучити Росію до серйозних зусиль із розробки правил поведінки щодо маніпуляцій, фейків і кібератак, це було б добре", – зазначив Ішингер.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що попри потепління у відносинах з Росією у них лишаються розходження з принципових питань.

За результатами суботніх зустрічей в Мюнхені, Президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна та повернення Криму – серед пріорітетів нової адміністрації США, а Арсеній Яценюк наголосив, що Сполучені Штати Америки, Німеччина і Європейський Союз загалом "повернулися до спільної риторики по відношенню до України".