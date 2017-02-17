ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандського формату" переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Мюнхенської конференції закликав США приєднатися до "нормандської четвірки"
На думку політика це б допомогло в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі
Фото: Reuters
"Я пропоную адміністрації Трампа приєднатись до тих, хто разом працює у так званому "нормандському форматі", - до Німеччини, Франції, Росії та України. Це б посилило формат переговорів", - сказав Ішинґер, інформує Deutsche Welle.
Він нагадав, що протягом двох останніх років сторони "особливо не просунулись" у питанні втілення Мінських домовленостей у життя.
На думку голови Мюнхенської конференції з безпеки, приєднання до "нормандського формату" Вашингтона надало б нового імпульсу в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, що Німеччина ініціює проведення засідання "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ.
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17 02 2017 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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