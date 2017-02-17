Голова Мюнхенської конференції закликав США приєднатися до "нормандської четвірки"

На думку політика це б допомогло в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандського формату" переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.

"Я пропоную адміністрації Трампа приєднатись до тих, хто разом працює у так званому "нормандському форматі", - до Німеччини, Франції, Росії та України. Це б посилило формат переговорів", - сказав Ішинґер, інформує Deutsche Welle.

Він нагадав, що протягом двох останніх років сторони "особливо не просунулись" у питанні втілення Мінських домовленостей у життя.

На думку голови Мюнхенської конференції з безпеки, приєднання до "нормандського формату" Вашингтона надало б нового імпульсу в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, що Німеччина ініціює проведення засідання "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ.