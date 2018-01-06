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Голова МЗС Німеччини вирушив до Маріуполя, - ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у рамках свого першого візиту до України вирушив у Маріуполь
Глава МЗС Німеччини відправився на Донбас разом з главою МЗС України Павлом Клімкіним.
Голова МЗС Німеччини вирушив до Маріуполя, - ФОТО Гайко Маас. Фото: stock&people

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Дипломат поділився фотографіями, які свідчать, що обидва очільники дипломатичних відомств вирушили на Донбас.

Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

 

"А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС України та Німеччини на шляху до Маріуполя", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візити до України президента ФРН та очільника німецького МЗС свідчать про те, що Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини.

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01 06 2018 10:35
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