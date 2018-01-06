ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС Німеччини відправився на Донбас разом з главою МЗС України Павлом Клімкіним.
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrijПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова МЗС Німеччини вирушив до Маріуполя, - ФОТО
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у рамках свого першого візиту до України вирушив у Маріуполь
Гайко Маас. Фото: stock&people
Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Дипломат поділився фотографіями, які свідчать, що обидва очільники дипломатичних відомств вирушили на Донбас.
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
"А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС України та Німеччини на шляху до Маріуполя", - повідомив дипломат.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візити до України президента ФРН та очільника німецького МЗС свідчать про те, що Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини.
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01 06 2018 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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