Голова МЗС Німеччини вирушив до Маріуполя, - ФОТО

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у рамках свого першого візиту до України вирушив у Маріуполь

Глава МЗС Німеччини відправився на Донбас разом з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Дипломат поділився фотографіями, які свідчать, що обидва очільники дипломатичних відомств вирушили на Донбас.



Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij



Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij



Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij



Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij



Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

"А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС України та Німеччини на шляху до Маріуполя", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що візити до України президента ФРН та очільника німецького МЗС свідчать про те, що Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини.