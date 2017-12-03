Голова МЗС Великобританії припустив, що Росія хотіла вбити прем'єра Чорногорії

Джонсон каже, що дуже мало сумнівів у тому, що росіяни стоять за цим

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон допустив, що за спробою вбивства прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джукановіча могла стояти Росія.

"Насамперед, у нас немає доказів того, що зараз росіяни намагаються підірвати наші демократичні процеси. Але у нас є багато доказів того, що росіяни здатні на це. Немає жодних сумнівів у тому, що вони стоять за всякими брудними трюками", - сказав британський міністр, повідомляє The Telegraph.

На думку Джонсона, Росія може бути причетною до відключення французьких телеканалів, злому серверів Національного комітету Демократичної партії США.

"І ви бачили, що відбулося в Чорногорії, в європейській державі, де відбулася спроба перевороту і, можливо, навіть спроба вбивства лідера цієї держави. Дуже мало сумнівів у тому, що росіяни стоять за цим", - сказав міністр.

Нагадаємо, що прокуратура Чорногорії заявила, що російська влада була причетною до підготовки путчу в Чорногорії 2016 року. Відповідну заяву зроюив спеціальний прокурор країни Мілівоє Катнич, який розслідував обставини спроби держперевороту в жовтні минулого року.

Ймовірний учасник спроби перевороту в Чорногорії Неманья Ристіч виявився на фотографії з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зробленій під час його візиту в Белград.

У день виборів було заарештовано 20 сербів, яких запідозрили в підготовці збройних нападів на офіційні установи після закриття виборчих дільниць.

27 жовтня Сербія депортувала кількох росіян за підготовку терактів у Чорногорії.

Сербський прем'єр Александар Вучіч оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактора". Вучіч підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Мілівоє Катніча про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кілька небезпечних груп", залучених до реалізації цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

Раніше, група російських байкерів та казаків у місті Котор на Адріатичному узбережжі в Чорногорії заснували так зване "Балканське казацьке військо".

Зазначимо, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали у рамках Плану дій щодо членства з 2009 року. У грудні 2015 року глави МЗС країн НАТО ухвалили рішення запросити Чорногорію розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

У лютому 2016 року почалися переговори про вступ, які завершилися підписанням протоколу.

Водночас, Кремль погрожував НАТО помстою через приєднання Чорногорії.

В самій Чорногорії існують проросійські сили, які виступають проти приєднання країни до Альянсу.