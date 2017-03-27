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Голова МЗС Великобританії віддав перевагу візиту в Росію зустріч з колегами з країн НАТО

До Брюсселя приїде держсекретар США Рекс Тіллерс
Голова МЗС Великобританії віддав перевагу візиту в Росію зустріч з колегами з країн НАТО
Голова МЗС Великобританії віддав перевагу візиту в Росію зустріч з колегами з країн НАТО Борис Джонсон. Фото: topnews.in

Міністр закордонних справ Борис Джонсон скасував свій запланований візит до Росії, мотивуючи необхідністю участі у зустрічі з колегами з НАТО, в тому числі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це повідомляє британська газета Dailymail.

"Нам, на жаль, довелося відкласти візит міністра закордонних справ до Росії, запланований в цьому місяці через перенесення термінів проведення засідання міністрів закордонних справ країн НАТО", - цитує видання прес-секретаря міністра.

Зустріч в Брюсселі була перенесена на 31 березня після того, як Тіллерсон повідомив про неможливість бути присутнім на ній 5-6 квітня, як було заплановано спочатку - оскільки на цю дату очікується візит у США китайського президента Сі Цзіньпіна.

За словами британської сторони, міністри провели телефонну розмову і обговорюють нову дату візиту.

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27 03 2017 21:55
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