Голова МЗС Великобританії віддав перевагу візиту в Росію зустріч з колегами з країн НАТО
Міністр закордонних справ Борис Джонсон скасував свій запланований візит до Росії, мотивуючи необхідністю участі у зустрічі з колегами з НАТО, в тому числі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Про це повідомляє британська газета Dailymail.
"Нам, на жаль, довелося відкласти візит міністра закордонних справ до Росії, запланований в цьому місяці через перенесення термінів проведення засідання міністрів закордонних справ країн НАТО", - цитує видання прес-секретаря міністра.
Зустріч в Брюсселі була перенесена на 31 березня після того, як Тіллерсон повідомив про неможливість бути присутнім на ній 5-6 квітня, як було заплановано спочатку - оскільки на цю дату очікується візит у США китайського президента Сі Цзіньпіна.
За словами британської сторони, міністри провели телефонну розмову і обговорюють нову дату візиту.
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