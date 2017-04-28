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Голова "Нафтогазу" Коболєв задекларував 19,3 млн гривень доходів у 2016 році

Із цієї суми він виплатив майже 4 млн гривень податків
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв задекларував 19,3 млн гривен доходів за 2016 рік.
Голова "Нафтогазу" Коболєв задекларував 19,3 млн гривень доходів у 2016 році Андрій Коболєв. Фото: AFP

Із цієї суми він виплатив 3,5 млн гривень податку на доходи фізичних осіб і 289 тисяч гривень військового збору.

Декларацію Коболєва оприлюднено на сайті компанії.

Згідно з декларацією, у власності Коболєва є автомобілі Porsche Cayenne S (2007 року випуску) і Mercedes-Benz GL550 (2008 року випуску). Крім автомобілів, голова "Нафтогазу" володіє гідроциклом Bombardier Sea-Doo RXP 255 (2006 року випуску).

Зазначимо, Коболєв очолює "Нафтогаз" із березня 2014 року.

Нагадаємо, Прокуратура Києва розцінює як зловживання службовим становищем бездіяльність голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва відносно топ-менеджменту "Укрнафти".

 
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28 04 2017 15:59
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