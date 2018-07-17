Голова "Нафтогазу" отримав 47 млн гривень у 2017 році

Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв у 2017 році отримав 47,1 млн гривень зарплати і додаткових поточних премій.

У 2016 році він задекларував 19,3 млн гривень доходів.

Голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко отримав 24 млн гривень, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома - 17 млн гривень, фінансовий директор Сергій Коновець - 15,2 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 14 млн гривень, гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко - 10,4 млн гривень, йдеться в річному звіті компанії.

Загальна компенсація управлінському персоналу в складі 6 членів правління і 9 директорів у 2017 році склала 214 млн гривень з урахуванням заробітних плат і додаткових поточних премій (у 2,46 разу більше, ніж у 2016 році).

Винагороду директорів у звіті не зазначено.