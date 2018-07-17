Голова "Нафтогазу" отримав 47 млн гривень у 2017 році
У 2016 році він задекларував 19,3 млн гривень доходів.
Голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко отримав 24 млн гривень, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома - 17 млн гривень, фінансовий директор Сергій Коновець - 15,2 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 14 млн гривень, гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко - 10,4 млн гривень, йдеться в річному звіті компанії.
Загальна компенсація управлінському персоналу в складі 6 членів правління і 9 директорів у 2017 році склала 214 млн гривень з урахуванням заробітних плат і додаткових поточних премій (у 2,46 разу більше, ніж у 2016 році).
Винагороду директорів у звіті не зазначено.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
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