Голова наглядової ради "Нафтогазу" Юлія Ковалів йде з посади

Про рішення Ковалів вже знає прем’єр-міністр Володимир Гройсман

Юлія Ковалів йде з посади голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Юлія Ковалів вирішила залишити свою посаду. Вона вже написала заяву", - повідомляє джерело Економічної Правди в "Нафтогазі". За його словами, у четвер, 13 квітня, має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Ковалів має бути погоджена.

За даними ЕП, про рішення Ковалів вже знає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

До наглядової ради "Нафтогазу" крім Ковалів входять ще четверо членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи осіб.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.

Як повідомляла ЕП, минулого тижня четверо з п'яти членів наглядової ради НАК (Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвік і Юлія Ковалів) заявили про те, що можуть залишити компанію.

Публічним приводом для цього було названо невиконання урядом плану з корпоративного управління компанією.

Крім того з боку іноземних членів ради існують претензії щодо необхідності подання декларації.

Після цього президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско в найближчі дні.

Він наголосив, що затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка його наглядової ради похитне міжнародну довіру до України.