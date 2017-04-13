Голова наглядової ради "Нафтогазу" Юлія Ковалів йде з посади
"Юлія Ковалів вирішила залишити свою посаду. Вона вже написала заяву", - повідомляє джерело Економічної Правди в "Нафтогазі". За його словами, у четвер, 13 квітня, має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Ковалів має бути погоджена.
За даними ЕП, про рішення Ковалів вже знає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
До наглядової ради "Нафтогазу" крім Ковалів входять ще четверо членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.
29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи осіб.
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.
Як повідомляла ЕП, минулого тижня четверо з п'яти членів наглядової ради НАК (Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвік і Юлія Ковалів) заявили про те, що можуть залишити компанію.
Публічним приводом для цього було названо невиконання урядом плану з корпоративного управління компанією.
Крім того з боку іноземних членів ради існують претензії щодо необхідності подання декларації.
Після цього президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско в найближчі дні.
Він наголосив, що затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка його наглядової ради похитне міжнародну довіру до України.
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