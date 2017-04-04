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Голова Нацполіції Князєв підписав контракт на службу на п'ять років

У МВС вважають, що довгостроковий контракт посилить незалежність головного поліцейського
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уклав з головою Національної поліції України Сергієм Князєвим контракт про проходження служби на п'ять років.
Голова Нацполіції Князєв підписав контракт на службу на п Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

Це новація у законодавстві. Згідно із статтею 63 Закону про Національну поліцію, контракт про проходження служби в поліції з-поміж іншого укладається з керівником поліції - строком на п’ять років з правом продовження контракту одноразово строком до п’яти років, - повідомляє сайт МВС.

Відповідно до контракту Сергій Князєв призначений на посаду терміном на п’ять років та добровільно бере на себе обов’язки проходження служби в поліції.

За умовами контракту глава Нацполіції зобов’язується неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, професійно виконувати свої посадові обов’язки, не порушувати права та свободи людини, спрямовувати свою діяльність на задоволення потреб населення та зосередити зусилля на зростанні рівня довіри до НПУ як основного критерію оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції тощо.

Нагадаємо, Сергія Князєва призначили головою Нацполіції 8 лютого за підсумками консультативного конкурсу, який проводився за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Співмешканка кандидата на посаду голови Нацполіції Сергія Князєва - Вікторія Князєва є власницею семи квартир і кількох земельних ділянок. Нерухомість купували паралельно з кар'єрними призначеннями правоохоронця.

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04 04 2017 18:22
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