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Голова ОБСЄ вважає, що поліцейська місія так і не запрацює на Донбасі

На даний час у цієї ідеї немає необхідної підтримки", - додав Курц
Міністр закордонних справ Австрії і діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц вважає малоймовірним введення на Донбас озброєної поліцейської місії.
Голова ОБСЄ вважає, що поліцейська місія так і не запрацює на Донбасі Фото:lenta.ru

Курц виступає за посилення нинішньої Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом оснащення її кращим спорядженням і технікою для контролю ситуації вночі, - заявив в інтерв'ю виданню Kurier.

"Якщо вдасться забезпечити моніторинговій місії кращий доступ, можливість контролю вночі і поліпшити її технічне оснащення, можемо домогтися прогресу і наблизитися до працюючого режиму припинення вогню", - наголосив Курц.

Водночас він висловив сумніви щодо реальної можливості направити на Донбас збройну поліцейську місію.

"ОБСЄ - це організація з 57 державами-членами. В тому числі і Росією. І будь-яка місія потребує згоди всіх держав. На даний час у цієї ідеї немає необхідної підтримки", - додав Курц.

Раніше IPress.ua повідомляв, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі буде коштувати приблизно один мільярд доларів.

Зазначимо, що Порошенко заявив, що питання введення поліцейської місії на Донбасі узгоджене країнами, що входять в "нормандську четвірку".
 

 

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