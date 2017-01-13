Голова ОБСЄ вважає, що поліцейська місія так і не запрацює на Донбасі

На даний час у цієї ідеї немає необхідної підтримки", - додав Курц

Міністр закордонних справ Австрії і діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц вважає малоймовірним введення на Донбас озброєної поліцейської місії.

Курц виступає за посилення нинішньої Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом оснащення її кращим спорядженням і технікою для контролю ситуації вночі, - заявив в інтерв'ю виданню Kurier.

"Якщо вдасться забезпечити моніторинговій місії кращий доступ, можливість контролю вночі і поліпшити її технічне оснащення, можемо домогтися прогресу і наблизитися до працюючого режиму припинення вогню", - наголосив Курц.

Водночас він висловив сумніви щодо реальної можливості направити на Донбас збройну поліцейську місію.

"ОБСЄ - це організація з 57 державами-членами. В тому числі і Росією. І будь-яка місія потребує згоди всіх держав. На даний час у цієї ідеї немає необхідної підтримки", - додав Курц.

Раніше IPress.ua повідомляв, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі буде коштувати приблизно один мільярд доларів.