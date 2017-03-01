Голова ОБСЄ назвав першочергові завдання щодо України
Головною метою для ОБСЄ в Україні є встановлення режиму тиші і повне припинення вогню на Донбасі, - написав Себастьян Курц у своєму мікроблозі Twitter.
Другим завданням Курц визначив поліпшення гуманітарної ситуації для населення в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб ознайомитися з ситуацією.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
ОБСЄ є однією із сторін переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську.
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