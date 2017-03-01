Голова ОБСЄ назвав першочергові завдання щодо України

Головним завданням є встановлення повного режиму тиші на Донбасі

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, головуючий в ОБСЄ визначив актуальні завдання для України за підсумками свого візиту на Донбас.

Головною метою для ОБСЄ в Україні є встановлення режиму тиші і повне припинення вогню на Донбасі, - написав Себастьян Курц у своєму мікроблозі Twitter.

Другим завданням Курц визначив поліпшення гуманітарної ситуації для населення в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб ознайомитися з ситуацією.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

ОБСЄ є однією із сторін переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську.