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Голова ОБСЄ запевнив Парубія: Вирішення проблем Донбасу - пріоритетне

Парубій також наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності ЄС у цьому питанні
Озброєна місія ОБСЄ може стати важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України.
Голова ОБСЄ запевнив Парубія: Вирішення проблем Донбасу - пріоритетне Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі у Києві з діючим головою ОБСЄ, Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрії Себастьяном Курцем, повідомляє прес-служба ВР.

Він подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом "нормандського формату" є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО. "Озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України", - наголосив Парубій.

Спікер висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що "ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей". Водночас, він висловив занепокоєння фактом ігнорування Мінських угод з боку російської сторони і заявив, що "робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем".

Парубій також наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності ЄС у цьому питанні. "Вітаємо нещодавнє рішення про продовження санкцій. Для нас дуже важливе продовження санкцій проти російського агресора, який порушив усі міжнародні принципи, на яких будується вільний світ", - сказав він і підкреслив, що "наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ, тому розраховуємо на таку консолідовану підтримку і надалі".

Своєю чергою, Курц зазначив, що "вирішення проблем на Сході України є пріоритетним". "Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби досягти прогресу у ситуації, яка склалася, - сказав він. - Дуже прикро спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні".

Раніше IPress.ua повідомляв, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі буде коштувати приблизно один мільярд доларів.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко заявив, що питання введення поліцейської місії на Донбасі узгоджене країнами, що входять в "нормандську четвірку".
 
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