Голова ОБСЄ запевнив Парубія: Вирішення проблем Донбасу - пріоритетне

Парубій також наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності ЄС у цьому питанні

Озброєна місія ОБСЄ може стати важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі у Києві з діючим головою ОБСЄ, Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрії Себастьяном Курцем, повідомляє прес-служба ВР.

Він подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом "нормандського формату" є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО. "Озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України", - наголосив Парубій.

Спікер висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що "ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей". Водночас, він висловив занепокоєння фактом ігнорування Мінських угод з боку російської сторони і заявив, що "робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем".

Парубій також наголосив на важливості для України рішення про продовження санкцій проти російської Федерації та єдності ЄС у цьому питанні. "Вітаємо нещодавнє рішення про продовження санкцій. Для нас дуже важливе продовження санкцій проти російського агресора, який порушив усі міжнародні принципи, на яких будується вільний світ", - сказав він і підкреслив, що "наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ, тому розраховуємо на таку консолідовану підтримку і надалі".

Своєю чергою, Курц зазначив, що "вирішення проблем на Сході України є пріоритетним". "Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби досягти прогресу у ситуації, яка склалася, - сказав він. - Дуже прикро спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні".

Раніше IPress.ua повідомляв, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі буде коштувати приблизно один мільярд доларів.