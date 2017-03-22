Голова Одеського адмінсуду, якого спіймали п'яним за кермом, приховав будинок вартістю 7 млн
Про це йдеться в рішенні Солом'янського суду за підписом судді Олени Букіної від 14 березня, інформує "Ліга.нет".
У рамках розслідування можливих корупційних дій детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до декларацій та інших документів судді.
Суддю з Одеси підозрюють в декларуванні неправдивих даних. Досудове розслідування ведеться з 20 січня. Як вдалося з'ясувати НАБУ, в 2014 році дружина судді придбала земельну ділянку з недобудованим двоповерховим будинком загальною площею 450 кв. метрів, проте в декларації про цю нерухомості не згадано. За оцінкою бюро, вартість будинку - близько семи мільйонів гривень.
Суд постановив, що у детективів є місяць на доступ до документів судді.
Нагадаємо, що в суботу, 12 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.
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