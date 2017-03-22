Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Голова Одеського адмінсуду, якого спіймали п'яним за кермом, приховав будинок вартістю 7 млн

У детективів НАБУ є місяць на доступ до документів судді
Главу Одеського адміністративного суду Олега Глуханчука підозрюють у приховуванні будинку площею 450 квадратних метрів.
Голова Одеського адмінсуду, якого спіймали п Олег Глуханчук. Фото: odessamedia.net

Про це йдеться в рішенні Солом'янського суду за підписом судді Олени Букіної від 14 березня, інформує "Ліга.нет".

У рамках розслідування можливих корупційних дій детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до декларацій та інших документів судді.

Суддю з Одеси підозрюють в декларуванні неправдивих даних. Досудове розслідування ведеться з 20 січня. Як вдалося з'ясувати НАБУ, в 2014 році дружина судді придбала земельну ділянку з недобудованим двоповерховим будинком загальною площею 450 кв. метрів, проте в декларації про цю нерухомості не згадано. За оцінкою бюро, вартість будинку - близько семи мільйонів гривень.

Суд постановив, що у детективів є місяць на доступ до документів судді.

Нагадаємо, що в суботу, 12 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.