Голова Одеської ОДА відвідав у лікарні дітей, які постраждали внаслідок пожежі у таборі "Вікторія"

Голова ОДА зазначив, що те, що сталося у "Вікторії" – однозначно злочин.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов відвідав постраждалих дітей, госпіталізованих уночі до лікарні з палаючого корпусу спортивно-оздоровчого комплексу "Вікторія".

"Екстрено перервав відрядження. З аеропорту поїхав до лікарні. Обидві дівчинки у стабільному стані, їх життю вже нічого не загрожує. В одної – тріщини 5, 6, 7 грудних хребців. У другої – отруєння димом. Дівчатка наразі відпочивають. Говорив з мамою однієї з них. Допомагають психологи...", – зазначив Степанов.

Також голова ОДА зазначив, що те, що сталося у "Вікторії" – однозначно злочин.

"Йдеться не про розкрадання грошей, не про недбалість... Про вбивство. "Гідранти та сигналізація є, але їх не підключено"! Це ні про що. Про комісії, доручення, приписи та невиконані вимоги говорити зараз вже також немає сенсу. Час покарання. Усіх, усіх без виключення осіб, чиї дії/бездіяльність призвели до цієї трагедії. З рук це не зійде!", – наголосив Степанов.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя – Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу – порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

Біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.