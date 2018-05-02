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Голова ОТГ на Львівщині попався на хабарі

За інформацією СБУ, загалом голова ОТГ вимагав у бізнесмена 15 тисяч грн
Голову об'єднаної територіальної громади в Самбірському районі Львівської області затримали працівники Служби безпеки України і поліції після одержання хабара.
Голова ОТГ на Львівщині попався на хабарі Фото: Дублянської громади

Посадову особу затримали в райцентрі Самбір після отримання 10 тис. грн від приватного підприємця за сприяння в перерахуванні коштів за торішніми актами про виконані ремонтні роботи та гарантію отримання нових підрядів на ремонти, повідомляє прес-служба управління спецслужби у Львівській області у Facebook.

За інформацією СБУ, загалом голова ОТГ вимагав у бізнесмена 15 тисяч грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.

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05 02 2018 18:18
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