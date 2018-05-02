Голова ОТГ на Львівщині попався на хабарі
Посадову особу затримали в райцентрі Самбір після отримання 10 тис. грн від приватного підприємця за сприяння в перерахуванні коштів за торішніми актами про виконані ремонтні роботи та гарантію отримання нових підрядів на ремонти, повідомляє прес-служба управління спецслужби у Львівській області у Facebook.
За інформацією СБУ, загалом голова ОТГ вимагав у бізнесмена 15 тисяч грн.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.
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