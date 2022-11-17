Голова ОВА попередив про екстрені вимкнення електрики на Київщині
Про це повідомляє Олексій Кулеба в Telegram.
"За рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики. Екстрені аварійні вимкнення – це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком", - повідомив голова.
Кулеба зауважив, що все ж "тиждень буде важким".
Він додав, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення.
"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", – йдеться в повідомленні Кулеби.
Раніше повідомлялось, що Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів.
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