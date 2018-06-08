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Голова поліції Києва виступає за декриміналізацію зберігання наркотиків

"Зберігання наркотиків я вивів би в адміністративну площину"
Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко вважає, що зберігання наркотиків без мети збуту слід декриміналізувати.
Голова поліції Києва виступає за декриміналізацію зберігання наркотиків Андрій Крищенко. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Можливо, я висловлю крамольну думку, і мене засудить багато колег, але зберігання наркотиків я вивів би в адміністративну площину. Декриміналізував. І чітко прописав зберігання з метою збуту, обсяг і кількість",заявив Крищенко в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, якщо в кишені людини одна сигарета, то зрозуміло, що це для себе, а якщо 10 розфасованих пакетів, то це вже зберігання з метою збуту. І відсутність такого поділу на законодавчому рівні "сильно засмічує роботу поліції".

Водночас Крищенко не вважає, що легалізація легких наркотиків "покращить ситуацію" або наповнить бюджет.

Наразі в Україні кримінальну відповідальність за статтею 309 передбачено за виготовлення, придбання, зберігання і перевезення наркотиків. За вказані дії, здійснені з метою збуту, відповідальність передбачена статтею 307, що передбачає значно суворіше покарання. Відповідальність за вживання не передбачена, якщо це не публічне вживання.

Нагадаємо, канабіс є найпопулярнішим наркотиком в Україні. За ним ідуть опіати і стимулятори амфетамінового ряду.

 
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06 08 2018 14:18
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