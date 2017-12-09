Голову правління "Хліб України" затримали на хабарі, - ФОТО
За версією слідства, топ-менеджер вимагав гроші за узгодження договору оренди майнового комплексу Поташського хлібоприймального підприємства (входить у структуру ДАК "Хліб України"), - повідомляють на сайті Генпрокуратури.
Фото: gp.gov.ua
Найближчим часом затриманим планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання хабара.
Фото: gp.gov.ua
ДАК "Хліб України" створили в 1996 році рішенням уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів. Раніше в її складі було 113 дочірніх підприємств, але в результаті створення Державної продовольчо-зернової корпорації майже всі були виведені зі статутного капіталу "Хліба України". Станом на весну 2016 року в складі компанії було тільки 6 робочих елеваторів і 5 адміністративних будівель.
Фото: gp.gov.ua
Згідно з даними ЄДРПОУ, з жовтня 2016 року компанію очолює Мирон Скородинський.
Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Мукачівського районного суду і начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачевого під час вимагання та отримання хабара на загальну суму 8 тис. грн від члена Союзу афганців Закарпатської області.
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