Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Голова правління ПриватБанку Шлапак подав у відставку

Відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку
Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку.
Голова правління ПриватБанку Шлапак подав у відставку Олександр Шлапак. Фото: tsn.ua

Шлапак "виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ "Приватбанк", - інформує 26 черня прес-служба банку.

Як повідомили в Наглядовій Раді банку, голова правління продовжує керувати банком,  водночас відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку та може бути розглянута наступного засідання Наглядової ради банку наприкінці липня.

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 15:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.