Голова правління ПриватБанку Шлапак подав у відставку

Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Шлапак "виконав у повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану ПриватБанку й найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління ПАТ "Приватбанк", - інформує 26 черня прес-служба банку.

Як повідомили в Наглядовій Раді банку, голова правління продовжує керувати банком, водночас відповідна заява голови банку вже подана Наглядовій раді банку та може бути розглянута наступного засідання Наглядової ради банку наприкінці липня.

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.