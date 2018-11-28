Голова Ради підписав постанову про призначення виборів президента на 31 березня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року

В умовах воєнного стану в Україні не можна проводити вибори. Саме тому парламент проголосував за запровадження режиму воєнного стану саме на 30 днів, а не на 60. Це зробили для того, аби виборча кампанія розпочалася вчасно, інформує Hromadske.

Кампанія до виборів президента в Україні розпочнеться 31 грудня.

Читайте також: Політична естрада

Вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають пройти 27 жовтня 2019 року.