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Голова Ради підписав постанову про призначення виборів президента на 31 березня

Парубій підписав документ зранку 28 листопада
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року
Голова Ради підписав постанову про призначення виборів президента на 31 березня Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

В умовах воєнного стану в Україні не можна проводити вибори. Саме тому парламент проголосував за запровадження режиму воєнного стану саме на 30 днів, а не на 60. Це зробили для того, аби виборча кампанія розпочалася вчасно, інформує Hromadske.

Кампанія до виборів президента в Україні розпочнеться 31 грудня.

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Вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають пройти 27 жовтня 2019 року.

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

 

 

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28 11 2018 11:08
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