Голова Ради підписав постанову про призначення виборів президента на 31 березня
В умовах воєнного стану в Україні не можна проводити вибори. Саме тому парламент проголосував за запровадження режиму воєнного стану саме на 30 днів, а не на 60. Це зробили для того, аби виборча кампанія розпочалася вчасно, інформує Hromadske.
Кампанія до виборів президента в Україні розпочнеться 31 грудня.
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Вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають пройти 27 жовтня 2019 року.
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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