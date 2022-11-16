Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку
Про це він написав у Facebook.
За його словами, Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.
"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ.
Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" – вручили підозру мені як ініціатору перевірки", – розповів Пацкан.
"Сьогодні дехто дивиться в очі смерті на передовій, а дехто тремтить від перевірки аудиторів. І ті, й інші у камуфляжі, але, як то кажуть, є нюанс. І тут треба зупинитися. У країні війна. Гинуть найкращі. Не робити свою роботу – це підло. Закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку", – резюмував Пацкан.
Раніше повідомлялось, що від початку жовтня під обстрілами загинули троє працівників ДТЕК.
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