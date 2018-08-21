Голова РДА у Хмельницькій області вимагав майже 33 тисячі доларів хабара

Посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств $32 900 за винесення розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок загальною площею 94 га для ведення сільського господарства терміном на 10 років.

"21 серпня 2018 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 15 700 доларів США вказану особу затримано, вилучено речові докази. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особі буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – повідомляють у Генпрокуратурі.

За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.