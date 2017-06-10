Голова Ryanair пропонує пілотам кращі умови праці

У листі до пілотів О'Лірі вибачився за зміни у їхньому робочому розкладі

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі написав послання пілотам авіакомпанії, у якому запропонував їм покращити платню та умови праці.

Звернення з'явилося після того, як останніми тижнями авіалінії скасували тисячі рейсів, інформує ВВС. У листі до пілотів О'Лірі також вибачився за зміни у їхньому робочому розкладі і попросив їх не залишати авіакомпанію, хоча перед тим він звинуватив пілотів у егоїзмі.

У листі, який бачили журналісти газети Irish Independent, він закликав пілотів залишатися з Ryanair заради кращого майбутнього.

Як відомо, Ryanair переживає кризу після того, як ця авікомпанія змінила терміни нарахування відпусток ‎за рік, аби відповідати новим правилам авіації, і це призвело до браку пілотів.

У середині вересня Ryanair оголосила про першу хвилю масового скасування рейсів. Наприкінці вересня анонсували, що взимку скасують ще 18 тисяч рейсів. Це зачіпає інтереси понад 700 тисяч пасажирів.

Авіакомпанія каже, ще у цих проблемах винне її власне помилкове рішення змусити льотчиків повністю використати відпустки до кінця календарного року, а не до кінця фінансового року в березні.

Таким чином, Ryanair лишилася без достатньої кількості пілотів, аби виконувати регулярні рейси у вересні та жовтні. В авіакомпанії зараз працює понад чотири тисячі пілотів. Багато з них останніми тижнями приєдналися до профспілок через невдоволення змінами свого розкладу.

Нагадаємо, що Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanairщодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.