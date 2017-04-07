Голова СБУ назвав мету кібератаки на Україну

Атаку здійснили хакерські угрупування, які свого часу атакували українські енергетичні об'єкти

Головною метою останньої кібератаки проти України була дестабілізація ситуації, хоча хакери прикривалися фінансовими мотивами

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає LIGA.net.

За словами Грицака, відповідне кримінальне провадження зареєстровано в Національній поліції.

Також він повідомив, що у перший же день атаки, 27 червня, фахівці СБУ включилися в роботу, щоб зрозуміти, що відбувається і вибудувати систему протидії.

На питання журналістів, звідки була здійснена атака і хто за цим стоїть, Грицак відповів, що йдеться про хакерські угрупування, які "свого часу атакували українські енергетичні об'єкти".

"На жаль, я не можу до кінця сказати, хто. Що хочу сказати, оскільки кримінальне провадження знаходиться в Національній поліції, але ми з нашими міжнародними партнерами приходимо до одного і того ж висновку: для організації такої потужної кібератаки були задіяні значні сили", - зазначив очільник СБУ.

Водночас, як наголошує Грицак, отримання матеріальної вигоди не ставилося хакерами за мету цієї кібератаки.

"Мета була замаскована під нібито вимагання коштів, $300, і ви знаєте, що, за попередніми даними, було зібрано близько $12 тисяч. Але справжній мотив, ми розуміємо - дестабілізація ситуації в нашій державі. Далі додумуйте самі", - додав керівник спецслужби.

Зазначимо, що американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya, який нещодавно зашкодив роботі низки українських компаній, розробили в Агентстві національної безпеки США (АНБ), звідки його викрали хакери.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.