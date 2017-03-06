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Голова сільради на Івано-Франківщині вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку

Усього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів та 1 тисячу гривень
Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції спільно з працівниками військової прокуратури Західного регіону України задокументували земельні оборудки, які організував сільський голова одного із селищ області.
Голова сільради на Івано-Франківщині вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку Фото: npu.gov.ua

Щоб отримати гарантовану державою земельну ділянку на території сільської ради, учаснику антитерористичної операції довелося заплатити "чималеньку" суму, повідомляє прес-служба поліції в Івано-Франківській області.

"Правоохоронці встановили, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, протягом березня 2016 – травня 2017 років вимагав від АТОвця неправомірну  вигоду в розмірі 40  тисяч гривень  за надання у приватну власність земельної ділянки", - прокоментували в поліції.

У ході документування злочинних дій правоохоронцями у березні поточного року було задокументовано отримання фігурантом першого траншу неправомірної вигоди в сумі  500 доларів.

Повідомляється, що 2 червня службовця було затримано у салоні власного автомобіля під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів та 1 тисяча гривень.

Правоохоронці встановили, що всього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів та 1 тисячу гривень.

Сільському голові загрожує покарання, передбачене за  ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.

 

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03 06 2017 14:16
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