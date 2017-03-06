Голова сільради на Івано-Франківщині вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку

Усього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів та 1 тисячу гривень

Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції спільно з працівниками військової прокуратури Західного регіону України задокументували земельні оборудки, які організував сільський голова одного із селищ області.

Щоб отримати гарантовану державою земельну ділянку на території сільської ради, учаснику антитерористичної операції довелося заплатити "чималеньку" суму, повідомляє прес-служба поліції в Івано-Франківській області.

"Правоохоронці встановили, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, протягом березня 2016 – травня 2017 років вимагав від АТОвця неправомірну вигоду в розмірі 40 тисяч гривень за надання у приватну власність земельної ділянки", - прокоментували в поліції.

У ході документування злочинних дій правоохоронцями у березні поточного року було задокументовано отримання фігурантом першого траншу неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.

Повідомляється, що 2 червня службовця було затримано у салоні власного автомобіля під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів та 1 тисяча гривень.

Правоохоронці встановили, що всього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів та 1 тисячу гривень.

Сільському голові загрожує покарання, передбачене за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.