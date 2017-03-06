Голова сільради на Івано-Франківщині вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку
Щоб отримати гарантовану державою земельну ділянку на території сільської ради, учаснику антитерористичної операції довелося заплатити "чималеньку" суму, повідомляє прес-служба поліції в Івано-Франківській області.
"Правоохоронці встановили, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, протягом березня 2016 – травня 2017 років вимагав від АТОвця неправомірну вигоду в розмірі 40 тисяч гривень за надання у приватну власність земельної ділянки", - прокоментували в поліції.
У ході документування злочинних дій правоохоронцями у березні поточного року було задокументовано отримання фігурантом першого траншу неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.
Повідомляється, що 2 червня службовця було затримано у салоні власного автомобіля під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів та 1 тисяча гривень.
Правоохоронці встановили, що всього від земельних операцій посадовець отримав 2 тисячі доларів та 1 тисячу гривень.
Сільському голові загрожує покарання, передбачене за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.
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