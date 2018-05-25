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Голова сільради на Київщині вимагав $90 тис хабара

Голові сільради і його "пособнику" повідомили про підозру
Голова сільради в Києво-Святошинському районі на Київщині вимагав 90 тисяч доларів хабара.
Голова сільради на Київщині вимагав $90 тис хабара Фото: nabu.gov.ua

"Посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тисяч доларів США від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради", – повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Згідно з повідомленням, голові сільради і його "пособнику" повідомили про підозру в злочині, передбаченому статтею 368 Кримінального кодексу України ("отримання неправомірної вигоди").

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в морському торговельному порту "Южний" через підозру службових осіб у привласненні 100 мільйонів гривень.

 

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25 05 2018 19:38
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