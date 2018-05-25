Голова сільради на Київщині вимагав $90 тис хабара
"Посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тисяч доларів США від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради", – повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Згідно з повідомленням, голові сільради і його "пособнику" повідомили про підозру в злочині, передбаченому статтею 368 Кримінального кодексу України ("отримання неправомірної вигоди").
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в морському торговельному порту "Южний" через підозру службових осіб у привласненні 100 мільйонів гривень.
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