Голова сільради в Херсонській області вимагав як хабар 70 тонн пшениці та земділянку

За це чиновник обіцяв не перешкоджати фермерам збирати урожай насіння соняшнику

У Херсонській області за підозрою в хабарництві затримано голову Зарічненської сільської ради.

Встановлено, що чиновник вимагав у керівників місцевого фермерського господарства 70 тонн пшениці загальною вартістю 400 тис. гривень і право користування земельною ділянкою площею 116 га. За це він обіцяв не перешкоджати збирати врожай насіння соняшнику, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

28 серпня він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України після передачі йому договорів суборенди зазначеної земділянки і 30 тонн зерна вартістю 180 тис. гривень.

Тепер проводяться невідкладні слідчі дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування ведеться слідчим Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.