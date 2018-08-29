Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Голова сільради в Херсонській області вимагав як хабар 70 тонн пшениці та земділянку

За це чиновник обіцяв не перешкоджати фермерам збирати урожай насіння соняшнику
У Херсонській області за підозрою в хабарництві затримано голову Зарічненської сільської ради.
Голова сільради в Херсонській області вимагав як хабар 70 тонн пшениці та земділянку Фото: au.ibtimes.com

Встановлено, що чиновник вимагав у керівників місцевого фермерського господарства 70 тонн пшениці загальною вартістю 400 тис. гривень і право користування земельною ділянкою площею 116 га. За це він обіцяв не перешкоджати збирати врожай насіння соняшнику, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

28 серпня він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України після передачі йому договорів суборенди зазначеної земділянки і 30 тонн зерна вартістю 180 тис. гривень.

Тепер проводяться невідкладні слідчі дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування ведеться слідчим Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.