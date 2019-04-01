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Голова Сокальського району Львівської області попався на хабарі

Правоохоронці затримали голову РДА на робочому місці після отримання всього хабара
Служба безпеки України затримала голову Сокальської районної державної адміністрації Романа Токая на хабарі.
Голова Сокальського району Львівської області попався на хабарі Фото: sokal-rda.gov.ua

Наприкінці грудня Кабінет Міністрів України погодив його звільнення із займаної посади 22 грудня.

Прес-служба СБУ повідомила, що Токай вимагав від свого підлеглого 21 тис. грн. За інформацією відомства, за це він "обіцяв не створювати штучних перешкод у службовій діяльності та преміюванні підлеглого".

Правоохоронці затримали голову РДА на робочому місці після отримання всього хабара.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Департамент захисту економіки Національної поліція 2 листопада затримав главу однієї з районних адміністрацій Львівської області за підозрою в отриманні хабара.

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04 01 2019 17:20
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