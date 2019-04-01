CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України затримала голову Сокальської районної державної адміністрації Романа Токая на хабарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Сокальського району Львівської області попався на хабарі
Правоохоронці затримали голову РДА на робочому місці після отримання всього хабара
Фото: sokal-rda.gov.ua
Наприкінці грудня Кабінет Міністрів України погодив його звільнення із займаної посади 22 грудня.
Прес-служба СБУ повідомила, що Токай вимагав від свого підлеглого 21 тис. грн. За інформацією відомства, за це він "обіцяв не створювати штучних перешкод у службовій діяльності та преміюванні підлеглого".
Правоохоронці затримали голову РДА на робочому місці після отримання всього хабара.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Департамент захисту економіки Національної поліція 2 листопада затримав главу однієї з районних адміністрацій Львівської області за підозрою в отриманні хабара.
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04 01 2019 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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