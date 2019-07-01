Голова Світового банку заявив про відставку
"Президент Світового банку Джим Йонг Кім зробив несподіване оголошення, заявивши про свою відставку після 6-річного перебування на посаді", - повідомляє BBC.
Як повідомляє BBC, каденція 59-річного Кіма закінчувалася в 2022 році, після того як його було переобрано на другий 5-річний термін у 2017 році.
У Світовому банку повідомили, що Кім буде працювати в компанії, яка зосереджена на збільшенні інвестицій в інфраструктурні проекти в країнах, що розвиваються.
Зазначається, що з 1 лютого Крісталіна Георгієва, діючий головний виконавчий директор Світового банку, буде виконувати його обов’язки.
Додамо, що міжнародні резерви України зросли до 20,7 млрд доларів після надходження в четвер 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank під гарантію Світового банку (СБ)
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