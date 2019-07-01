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Голова Світового банку заявив про відставку

Його відставка набере чинності 1 лютого
Очільник Світового банку Джим Йонг Кім прийняв рішення залишити посаду вже 1 лютого 2019 року замість 2022 року, коли офіційно закінчується його каденція.
Голова Світового банку заявив про відставку Фото: reuters.com

"Президент Світового банку Джим Йонг Кім зробив несподіване оголошення, заявивши про свою відставку після 6-річного перебування на посаді", - повідомляє BBC.

Як повідомляє BBC, каденція 59-річного Кіма закінчувалася в 2022 році, після того як його було переобрано на другий 5-річний термін у 2017 році.

У Світовому банку повідомили, що Кім буде працювати в компанії, яка зосереджена на збільшенні інвестицій в інфраструктурні проекти в країнах, що розвиваються.

Зазначається, що з 1 лютого Крісталіна Георгієва, діючий головний виконавчий директор Світового банку, буде виконувати його обов’язки.

Додамо, що міжнародні резерви України зросли до 20,7 млрд доларів після надходження в четвер 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank під гарантію Світового банку (СБ)

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07 01 2019 23:59
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