Голова тернопільської "Свободи" Володимир Стаюра загинув у Єгипті
Про це повідомляється на сайті політсили.
Видання "Тернополяни" пише, що Стаюра загинув у результаті нещасного випадку на відпочинку в Єгипті. "За Збручем" уточнює, що депутат потонув.
Стаюрі був 51 рік. У 1990 році він першим підняв прапор України над Тернопільською міськрадою. У 2009 році Стаюра став депутатом Тернопільської облради. Надалі очолював Тернопільську обласну та міську організації ВО "Свобода". За результатами місцевих виборів у 2015 році став депутатом Тернопільської міськради.
Був координатором Євромайдану в Тернополі, воював в АТО в добровольчому батальйоні "Січ", пізніше – у складі роти "Карпатська Січ" 93-ї бригади ЗСУ.
Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка "свободівець" Ігор Швайка потрапив у ДТП на шляху з Конотопа до Києва.
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