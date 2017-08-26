Голова тернопільської "Свободи" Володимир Стаюра загинув у Єгипті

У 1990 році він першим підняв прапор України над Тернопільською міськрадою

Голова Тернопільської міської організації партії "Свобода", депутат Тернопільської міської ради Володимир Стаюра загинув у суботу в Єгипті.

Про це повідомляється на сайті політсили.

Видання "Тернополяни" пише, що Стаюра загинув у результаті нещасного випадку на відпочинку в Єгипті. "За Збручем" уточнює, що депутат потонув.

Стаюрі був 51 рік. У 1990 році він першим підняв прапор України над Тернопільською міськрадою. У 2009 році Стаюра став депутатом Тернопільської облради. Надалі очолював Тернопільську обласну та міську організації ВО "Свобода". За результатами місцевих виборів у 2015 році став депутатом Тернопільської міськради.

Був координатором Євромайдану в Тернополі, воював в АТО в добровольчому батальйоні "Січ", пізніше – у складі роти "Карпатська Січ" 93-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка "свободівець" Ігор Швайка потрапив у ДТП на шляху з Конотопа до Києва.