Голова українців Угорщини: в Європі неможливо приймати закони, які стосуються нацменшин, без їхньої згоди

Голова Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко у відкритому листі прокоментував скандальний освітній закон в Україні.

"У зв’язку з прийнятим Верховною Радою закону про освіту та різко-негативну реакцію угорського уряду, хочу пояснити чому таке негативне сприняття цього закону в Угорщині та серед угорської меншини на Закарпатті. Не маю за мету якось оцінювати чи взагалі обговорювати цей закон, я лиш спробую пояснити чому міністер МЗС Угорщини, Петер Сійярто, сказав "відчуваємо, що нас Україна вдарила в спину", - пише Кравченко у Facebook.

Він перераховує допомогу з боку Угорщини для України "з самого початку війни з Росією". А це реверс газу, голосування у Європарламенті за продовження санкцій проти Росії, підтримка договору про Ассоціацію та скасування віз для українців, лікування воїнів АТО та програма реабілітації українських дітей, чиї батьки постраждали у війні з Росією тощо.

"А прохання до України було єдине - не приймайте такого закона про освіту, який відбирає у меншин вже набуті права. Тому от така негативна реакція... Просто в Європі неможливо приймати закони, які стосуються нацменшин, без їхньої згоди. Україна, декларуючі європейський напрямок розвитку, приймаючі закони, мала б вичати європейський досвід та адаптувати нові закони до європейського правового поля. Дуже сподіваюсь, що Президент не підпише, а відправить на доопрацювання цей закон", - зазначає Кравченко.

Він також повідомив, що в Угоршині за фінансування уряду існують німецькі, словатські, румунська, хорватська, болгарська, польська та словенська школи та гімназії. В усіх школах та гімназіях угорська мова та літератора є обов’язковими (також на випускних екзаменах), але вивчається як іноземна. А всі інші предмети, всі 12 років вивчаються на рідній мові нацменшин.

"Мені задають запитання - чому в Угорщині немає української школи? Тому що Угорщині немає компактного місця проживання українців, ми живемо в розпорошенні. Є недільна школа при Державному самоврядуванні українців Угорщини і в цьому році ми спробували відкрити перший український клас при угорскій школі, практично в центрі Будапешту. Зараз в ньому почала навчальний рік 1 (одна) дитина - бо батькам далеко возити своїх діток і вони посилають їх в найближчі до місця проживання школи.

Безперечно, треба захищати і розвивати українську мову в Україні! Як це не парадоксально звучить. Але це треба робити мудро і виважено, щоб користування української мови було престижним, а не примусовим. На мій погляд, це повинно починатись з переходу на українську мову спілкування у владних структурах, міністерствах та у Верховній Раді", - пише Кравченко.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.