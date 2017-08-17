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Голова Вищої ради правосуддя отримав майже півмільйона гривень зарплатні за місяць

Так, глава ВРП отримав 460 тисяч 756 гривень зарплатні
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк за липень заробив понад 460 тис гривень.
Голова Вищої ради правосуддя отримав майже півмільйона гривень зарплатні за місяць Ігор Бенедисюк ВРЮ

Повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій.

Крім того, у щорічній декларації за 2016 рік Бенедисюк вказав, що він володіє столичною квартирою площею 97,34 квадратних метра, садовим будинком у Києві площею 245,4 кв. м., двома земельними ділянками і гаражем. Їздить глава ВРП на Volkswagen Touareg 2008 року випуску.

За минулий рік він заробив 410 тис. 122 грн. Готівкою його сім'я зберігає 37 816 грн, 10 тис. доларів і 1073 євро. На банківських рахунках у них 2042 євро і 14 146 грн.

Нагадаємо, що голова Вищої Ради правосуддя Ігор Бенедисюк два місяці поєднував роботу у судах Росії і України. Суддею в Южно-Сахалінську Ігор Бенедисюк був до квітня 1994 року, утім, суддею Військового суду Київського гарнізону став у лютому того самого 1994-го. А отже, з лютого по квітень 1994 року Бенедисюк поєднував роботу суддею не просто в двох різних судах, а в судах різних країн.

У свою чергу в коментарі "Українській правді", наданому прес-службо ВРП, Бенедисюк зазначив: "На усі питання, підняті надавав неодноразово коментарі. Прикро, що відповіді ніколи не потрапляють у статті ProSud. Утім, розуміючи, що це важливо поясню".

"Я закінчив навчання в СРСР і як офіцер отримав розподіл. У 1991 році, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність, я для себе прийняв рішення повернутися до України. Написав відповідні звернення і до Міністерства оборони України, оскільки був військовим, і до голів судів, але мені відмовили в зв'язку з відсутністю вакансій", - розповів Бенедисюк.

"Лише наприкінці 1993 року в судах були відкриті вакансії і мені запропонували роботу. Мною було зібравши всі необхідні документи, в тому числі документи щодо громадянства. Як відомо, українське законодавство не передбачає подвійного громадянства, без українського громадянства неможливо зайняти посаду судді", - зазначив він.

"У лютому 1993 року я був обраний Верховною Радою України суддею військового суду Київського гарнізону, тож набув статусу судді, про що і вказано в біографії, однак повноважень не здійснював. До штату суду був зарахований після звільнення з попереднього місця служби. З того часу, з 1994 року, я працював в Києві", - зазначив Бенедисюк.

Вища рада правосуддя 17 голосами з 19 переобрала головою Ігоря Бенедисюка.

Зазначимо, у січні 2017 року Вищу раду юстиції реорганізовано у Вищу раду правосуддя, таким чином, Бенедисюк отримав можливість переобратися на посаду голови ради.

 

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17 08 2017 12:36
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