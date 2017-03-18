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Голова Вищої ради правосуддя пояснив причини вчорашнього конфлікту з активістами

На його думку, це "спроби певних політичних сил заблокувати роботу Вищої ради правосуддя"
Ігор Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих на нього 17 березня стався через його професійну діяльність, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.
Голова Вищої ради правосуддя пояснив причини вчорашнього конфлікту з активістами Ігор Бенедисюк ВРЮ

Про це йдеться у заяві Бенедисюка, яку опублікувала прес-служба ВРП.

"Вчора на мене стався напад, який я пов’язую з моєю професійною діяльністю, з принциповою позицією щодо очищення суддівських лав. Група невідомих мені осіб у кількості 10-15 в балаклавах, з фаєрами погрожували знищенням фізично особисто мені та моїй сім’ї, блокували автомобіль, пошкодили майно", – заявив голова ВРП.

На думку Бенедисюка, погрози знищення його майна та його особисто пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя в останній період, "а саме звільнення судді Отрош, звільнення судді Татькова, відсторонення судді Ємельянова, а також наданням згоди на арешт суддів".

"Вважаю, що це спроби певних політичних сил заблокувати роботу Вищої ради правосуддя через дискредитацію голови ВРП, а також через дискредитацію органу і неможливість продовжити його роботу", – заявив Бенедисюк.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у п'ятницю ввечері застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".

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18 03 2017 20:10
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