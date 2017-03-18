Під час конфлікту з активістами голова Вищої ради правосуддя застосував зброю - ВІДЕО
Про цей інцидент повідомляють у Facebook прес-центру судової влади. Також про нього написав один з учасників конфлікту Євген Карась.
"17 березня пізно ввечері понад 10 одягнених у балаклави осіб вчинили напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка і його дружину біля їхнього приватного будинку. І. Бенедисюк викликав поліцію. У той самий час з метою самозахисту був змушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї. На місце події прибула оперативна група поліції, частину нападників затримано. Голова Вищої ради правосуддя звернувся до Національної поліції України з відповідною заявою", - повідомили у ВРП.
Карась же стверджує, що "суддя Бенедисюк на Осокорках намагався розчавити автомобілем, а пізніше відкрив вогонь із пістолета по активістах молодіжного руху "Традиція і порядок". За його словами, претензії до Бенедисюка пов'язані з тим, що той претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись при цьому корупцією.
Раніше, на плоші Перемоги у Житомирі вчора, 3 березня, керівник військкомату влаштував стрілянину. Він стріляв у чоловіка, а після вдарив жінку в обличчя.
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