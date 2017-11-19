Голова Європейської ради звинувачує партію Качинського в діяльності в інтересах Росії

На думку Туска, погіршення відносин Польщі з Україною та ізоляція в ЄС може бути планом Кремля

Голова Європейської ради Дональд Туск звинувачує правлячу партію Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського в тому, що вона діє в інтересах Росії.

"Тривога! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в ЄС, проблеми з верховенством права і незалежністю судів, атака на неурядовий сектор і незалежні ЗМІ – стратегія PiS чи план Кремля? Вони занадто схожі, щоб спокійно спати", – написав Туск на своїй сторінці у Twitter.

У відповідь глава польського уряду Беата Шидло написала, що Туск як президент Євроради не зробив нічого доброго для Польщі.

"Сьогодні, використовуючи свою посаду для атаки на польський уряд, він атакує Польщу", – підкреслила Шидло.

Нагадаємо, в серпні Туск заявив, що європейське майбутнє Польщі невизначене.