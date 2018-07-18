ЗМІ: Голова Запорізької ОДА приховав 5 елітних авто і коштовні подорожі

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Декларації" від Bihus.info

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі.

Відповідну інформацію вони отримали із судових ухвал у справі про недостовірне декларування, яку зараз проти Бриля розслідує Національне антикорупційне бюро, заявляють журналісти.

Так, за даними розслідування, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА має право користування на 5 автомобілів - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover - проте не вказує їх у своїх деклараціях.

Також на очільника області оформлена нотаріальна довіреність на управління та розпорядження усім майном його батька. Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 71-річний Іван Бриль володіє 0,4 га землі і 540-метровим будинком у Києві та ще двома будинками загальною площею 189 кв. м у Переяславі-Хмельницькому, тому вони також мали б з’явитися у його декларації.

Розслідування НАБУ показало, що Бриль зі своєю дружиною Майєю та трьома доньками побували на відпочинку у Туреччині, Італії, Німеччині, Франції, Греції, Ізраїлі та інших країнах, де зупинялися у дорогих готелях. Зокрема, вартість послуг однієї лише авіакомпанії у 2016 році склала майже 42 тисячі доларів, у той час як офіційний річний дохід губернатора становив лише 10 тисяч.

Додатково в 10 тисяч доларів Брилю мало обійтися навчання його наймолодшої доньки Майї в елітній "Новопечерській школі".

"Також слідчі НАБУ підозрюють, що очільник Запорізької області з дружиною і трьома дітьми є членами кінного клубу "Butenko Stable", на що за рік родина мала би витратити ще 160 тисяч гривень. Проте у розділі про видатки витрати ні на подорожі, ні на школу, ні на кінний клуб не відображені", - зазначається в розслідувані.

У своїй декларації за 2017 рік Бриль вказав три будинки площею 319, 629 і 282 кв. м, 4 коштовних годинники і 4 карабіни. Із власних транспортних засобів він задекларував Volkswagen Caddy та новеньку Toyota Camry, а також користування Range Rover матері та Mercedes-Benz S 350 тестя. Готівкою губернатор з родиною зберігає 150 тисяч доларів і 3,9 млн гривень.

Згідно з біографією, все своє життя Костянтин Бриль присвятив державній службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції та Службі безпеки України, а свої статки намагається пояснити трьома роками роботи у Східній Німеччині початку 90-х, зазначають автори слідчого проекту.