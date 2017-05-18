Голова Запорізької ОДА, який тримав декларацію засекреченою, подав у відставку з СБУ
"Днями я написав рапорт про звільнення в запас з лав СБУ. Прийняте мною рішення погодили голова Служби безпеки України Василь Грицак і президент України Петро Порошенко. Цим я хочу уникнути навіть натяків на подвійні стандарти і "особливий статус" для кого б то не було з держслужбовців. Це рішення стане законною підставою для оприлюднення моєї електронної декларації як держслужбовця", - написав чиновник в Facebook.
За його словами, він планує залагодити питання з Національним агентством протидії корупції з тим, щоб додати у відкритий доступ його декларацію.
"У свій час це рішення було продиктоване не спокійними умовами в регіоні, який межує з зоною проведення АТО. Саме для підтримки миру і стабільності в Запорізькій області мене і направили у відрядження... Піти в запас - було дуже непростим для мене рішенням. Адже я ношу погони з 14 років", - додав він.
Раніше в СБУ заявили, що всі співробітники спецслужби вчасно заповнили електронні декларації, однак їх немає у відкритому доступі у відповідності з законодавством.
Нагадаємо, за підсумками кампанії е-декларування стало відомо, що голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль єдиний з усіх керівників областей не оприлюднив своєї електронної декларації.
Раніше iPress.ua повідомляв, що голова Запорізької обласної адміністрації Костянтин Бриль за два місяці через фіктивні фірми вивів і вкрав близько 30 тис га землі громад.
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