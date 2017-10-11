Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Голові Госпсуду Сумщини призначили заставу у розмірі 5 млн грн

Суд лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро
Суд 8 листопада обрав підозрюваному в хабарництві голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку запобіжний захід у вигляді 5 мільйонів гривень застави.
Голові Госпсуду Сумщини призначили заставу у розмірі 5 млн грн Фото: з вільних джерел

Про це повідомила у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, таким чином Солом’янський райсуд Києва лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Вони просили взяти суддю під варту.

Додатково суд ухвалив покласти на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки: прибувати на перший виклик детективів, прокурора та суду, не відлучатись за межі населеного пункту без дозволу, здати закордонний паспорт та інші документи, які надають таке право.

Зазначається, що повне рішення суду буде оголошене 13 листопада, після чого прокурори САП вирішать питання подання апеляційної скарги на вказане рішення суду.

Нагадаємо, 1 листопада працівники СБУ викрили Коваленка на вимаганні хабара з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання.

5 листопада Коваленко звільнився, а 7-го числа Вища рада правосуддя дала згоду на його арешт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.