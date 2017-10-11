Голові Госпсуду Сумщини призначили заставу у розмірі 5 млн грн

Суд 8 листопада обрав підозрюваному в хабарництві голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку запобіжний захід у вигляді 5 мільйонів гривень застави.

Про це повідомила у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, таким чином Солом’янський райсуд Києва лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Вони просили взяти суддю під варту.

Додатково суд ухвалив покласти на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки: прибувати на перший виклик детективів, прокурора та суду, не відлучатись за межі населеного пункту без дозволу, здати закордонний паспорт та інші документи, які надають таке право.

Зазначається, що повне рішення суду буде оголошене 13 листопада, після чого прокурори САП вирішать питання подання апеляційної скарги на вказане рішення суду.

Нагадаємо, 1 листопада працівники СБУ викрили Коваленка на вимаганні хабара з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання.

5 листопада Коваленко звільнився, а 7-го числа Вища рада правосуддя дала згоду на його арешт.