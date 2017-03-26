Голові Служби фінрозслідувань платитимуть 64 тис грн

Посадовий оклад керівника Служби фінрозслідувань, яка замінить податкову міліцію, встановлено на рівні 40 прожиткових мінімумів - 64 тисячі гривень.

"Установлюються такі посадові оклади працівників Служби фінансових розслідувань відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: керівник Служби фінансових розслідувань - 40", - йдеться у тексті законопроекту, схваленого Кабміном, інформує Еспресо.TV.

40 прожиткових мінімумів - це 64 тис. грн на сьогоднішній день.

Також у тексті проекту закону повідомляються розміри зарплат інших посадовців Служби фінрозслідувань.

А саме, заступників - 35 мінімумів (56 тис.), керівників територіальних підрозділів - 30 (48 тис.), старших детективів - 22 ( 35,2 тис.), рядових детективів - 20 (32 тис. грн).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 22 березня, затвердив законопроект про Службу фінансових розслідувань (СФР), яка повинна замінити податкову міліцію.

Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і покращує інвестиційний клімат у країні.

21 грудня 2016 року Верховна Рада внесла низку змін до Податкового кодексу. В одному з них депутати помилилися, і замість того, щоб дочекатися нового закону про створення Служби фінансових розслідувань, ліквідували податкову міліцію з 1 січня 2017 року.

Міністерство фінансів наполягає, що потрібно скористатися цією ситуацією і прийняти закон про фінансову поліцію. Податковий комітет Ради всупереч позиції міністра запропонував поправку про відновлення податкової міліції. 23 лютого парламент відхилив її.