Головлікар на Донеччині, якого спіймали на хабарі в 50 тис, закупив ліки у півтора рази дорожче
Про це свідчать дані моніторингу "Наших грошей" фармацевтичних закупівель у системі "ProZorro" з жовтня 2016 року.
В аптеках розчин Дигоксину для ін’єкцій (0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) коштує від 30 до 40 гривень за упаковку. Такий саме рівень показали і абсолютна більшість лікарень в "ProZorro", – в середньому закупівельна ціна сімдесяти лікарень – 33 грн.
Однак два заклади змогли придбати розчини по 53 гривні за упаковку, що у півтора рази дорожче від нормального рівня.
Добропільська лікарня інтенсивного лікування (Донецька обл.) придбала ампули по 52,97 грн. у ТОВ "Аметрін ФК". Головним лікарем цієї лікарні з 2013 року є Вадим Бабков, який і підписував угоду з постачальником.
Що цікаво, влітку головлікаря Добропільської лікарні було затримано під час отримання хабара у розмірі 50 тис грн. від місцевого бізнесмена за дозвіл на розміщення кавових автоматів на території лікарні.
Фото: nashigroshi.org
Згідно матеріалів у судовому держреєстрі головлікар визнав провину у отриманні хабара, але заявив що це було не його ініціатива, а пропозицією підприємця.
При цьому суд 6 грудня вирішив, що затриманого на гарячому головлікаря не варто відсторонювати від роботи і він продовжив керувати лікарнею, підписавши означену угоду з коштовним Дигоксином 13 грудня.
Апеляційна інстанція теж не задовольнила клопотання прокурора про відсторонення Бабкова від посади.
На другому ж місці в рейтингу з незначним відставанням від Добропільської лікарні знаходиться інший медичний заклад Донецької області – Маріупольська міська лікарня №2, яка придбала Дигоксин у ТОВ "Фрам ко" по 52,87 грн.
Нагадаємо, що уУ Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.
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