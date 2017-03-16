Головлікар на Донеччині, якого спіймали на хабарі в 50 тис, закупив ліки у півтора рази дорожче

Раніше суд вирішив, що головлікаря не варто відсторонювати від роботи

Дві лікарні закупили препарат Дигоксин (для хворих на тахікардію) по цінам, які значно перевищують ринкові.

Про це свідчать дані моніторингу "Наших грошей" фармацевтичних закупівель у системі "ProZorro" з жовтня 2016 року.

В аптеках розчин Дигоксину для ін’єкцій (0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) коштує від 30 до 40 гривень за упаковку. Такий саме рівень показали і абсолютна більшість лікарень в "ProZorro", – в середньому закупівельна ціна сімдесяти лікарень – 33 грн.

Однак два заклади змогли придбати розчини по 53 гривні за упаковку, що у півтора рази дорожче від нормального рівня.

Добропільська лікарня інтенсивного лікування (Донецька обл.) придбала ампули по 52,97 грн. у ТОВ "Аметрін ФК". Головним лікарем цієї лікарні з 2013 року є Вадим Бабков, який і підписував угоду з постачальником.

Що цікаво, влітку головлікаря Добропільської лікарні було затримано під час отримання хабара у розмірі 50 тис грн. від місцевого бізнесмена за дозвіл на розміщення кавових автоматів на території лікарні.



Фото: nashigroshi.org

Згідно матеріалів у судовому держреєстрі головлікар визнав провину у отриманні хабара, але заявив що це було не його ініціатива, а пропозицією підприємця.

При цьому суд 6 грудня вирішив, що затриманого на гарячому головлікаря не варто відсторонювати від роботи і він продовжив керувати лікарнею, підписавши означену угоду з коштовним Дигоксином 13 грудня.

Апеляційна інстанція теж не задовольнила клопотання прокурора про відсторонення Бабкова від посади.

На другому ж місці в рейтингу з незначним відставанням від Добропільської лікарні знаходиться інший медичний заклад Донецької області – Маріупольська міська лікарня №2, яка придбала Дигоксин у ТОВ "Фрам ко" по 52,87 грн.

Нагадаємо, що уУ Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.