Головна люстраторка країни: Влада в Україні очищена на 98%

98 з 100 чиновників, які були причетні до порушень прав людини в роки Януковича, звільнені з державних органів, запевняють в Мін'юсті

Українські чиновники люстровані після періоду перебування при владі Віктора Януковича на 98%.

"Генпрокуратура, МВС, СБУ, Міноборони, суди, Мін'юст - всі державні органи і органи місцевого самоврядування повинні були самостійно перевірити своїх працівників", - заявила глава Департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна в інтерв'ю німецькому агентство Deutsche Welle.

За її словами, люстрація вищих органів влади пройшла децентралізовано.

Задорожна нагадала, що з моменту вступу в силу закону про очищення влади в жовтні 2014 року відводилося 10 днів на перевірку особистих справ співробітників на відповідність критеріям закону про люстрацію.

"Уже останньою була інспекція результатів люстрації нашим департаментом. Можу сказати, що влада очищена на 98 відсотків", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що 25 квітня 2017 року стало відомо, що конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації Мін'юсту виграла Анастасія Задорожна. Її заступником обрано Олександру Чіковані. Головним спеціалістом відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи став Сергій Козиренко, а провідним спеціалістом відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами - Вікторія Білак.