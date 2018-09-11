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Головна редакторка Vogue Ukraine йде з посади після звинувачень у плагіаті

Обов'язки головного редактора виконуватиме видавець VOGUE Ukraine
Головна редакторка українського журналу Vogue Ukraine Ольга Сушко звільнилася після звинувачень у плагіаті.
Головна редакторка Vogue Ukraine йде з посади після звинувачень у плагіаті Фото: vogue.ua

"З 9 листопада Ольга Сушко залишає посаду головного редактора VOGUE Ukraine. До нового призначення обов'язки головного редактора виконуватиме видавець VOGUE Ukraine Олена Чернова", – йдеться в заяві медіа-холдингу "Медиа Группа Украина".

Нагадаємо, 31 жовтня Ольгу Сушко відсторонили від посади після звинувачень у плагіаті редакторських колонок, які висунув український Telegram-канал "Киёв Фэшн Лавэз", що пише про моду. У спільноті заявили, що лист головного редактора у червневому випуску Vogue Ukraine дуже схожий на листа, який у 2006 році для російського журналу Harper's Bazaar написала журналістка та дизайнерка Шахрі Амірханова. Сушко, коментуючи ситуацію, підтвердила, що звинувачення щодо цього епізоду обґруновані і вибачилася перед читачами і своєю редакцією.

Згодом Telegram-канал навів ще близько 9 епізодів плагіату, коли Сушко використовувала тексти інших журналістів для своїх редакторських колонок у журналі Vogue UA.

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09 11 2018 20:00
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