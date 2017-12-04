ЗМІ дізналися про провокаційний політ російських бомбардувальників біля Японії

Така провокація відбувається на тлі візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви

Росія в середу, 12 квітня, підняла стратегічні бомбардувальники в напрямку Японі.

Росія в середу підняла стратегічні бомбардувальники в напрямку Японії, що стало однією з ознак посилення напруженості в регіоні, повідомили телеканалу Fox News відразу два американських чиновника.

За словами співрозмовників видання, три російські бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерну зброю, вилетіли з бази в східній частині Росії в напрямку Японського моря, залишаючись у міжнародному повітряному просторі.

Один з офіційних представників США заявив, що політ російських бомбардувальників "явно несе в собі якесь повідомлення".

Така провокація відбувається на тлі візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви.

Раніше уряд Японії направив у МЗС Російської Федерації ноту протесту у зв'язку з рішенням Москви дати назву п'яти нежилих островів Курильської гряди.