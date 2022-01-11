CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головне слово 2022 року визначили британські науковці
Головним у 2022 році стало слово "пермакриза"
Фото: Главком
Про це повідомляє ВВС.
Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає "тривалий період нестабільності та невпевненості". На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Велика Британія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.
Серед інших до десятки головних слів 2022 року за версією Collins також увійшли:
Kyiv – назва столиці України в новому написанні замість раніше прийнятої російськомовної вимови Kiev;
partygate – збірна назва скандалу навколо колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який проводив вечірки під час пандемії;
Carolean – прикметник, який стосується всього, що пов'язано з новим королем Великої Британії Карлом III;
warm bank – місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло;
quiet quitting – практика виконання обсягу робіт трохи більше, ніж передбачено за договором.
"Наш список цього року відбиває стан світу прямо зараз – не так багато хороших новин, хоча з рішучістю українського народу, відображеною включенням Києва до переліку, і світанком нової ери Чарльза у Великій Британії, є промені надії", – зазначив Алекс Бікрофт, керівник укладачів словника Collins Learning.
Словом 2021 року за версією словника Collins English Dictionary став NFT – non-fungible token, що означає "невзаємозамінний токен".
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01 11 2022 19:28 МЕДІА
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