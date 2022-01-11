Головне слово 2022 року визначили британські науковці

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.

Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає "тривалий період нестабільності та невпевненості". На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Велика Британія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.

Серед інших до десятки головних слів 2022 року за версією Collins також увійшли:

Kyiv – назва столиці України в новому написанні замість раніше прийнятої російськомовної вимови Kiev;

partygate – збірна назва скандалу навколо колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який проводив вечірки під час пандемії;

Carolean – прикметник, який стосується всього, що пов'язано з новим королем Великої Британії Карлом III;

warm bank – місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло;

quiet quitting – практика виконання обсягу робіт трохи більше, ніж передбачено за договором.

"Наш список цього року відбиває стан світу прямо зараз – не так багато хороших новин, хоча з рішучістю українського народу, відображеною включенням Києва до переліку, і світанком нової ери Чарльза у Великій Британії, є промені надії", – зазначив Алекс Бікрофт, керівник укладачів словника Collins Learning.

Словом 2021 року за версією словника Collins English Dictionary став NFT – non-fungible token, що означає "невзаємозамінний токен".