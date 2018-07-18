Головного екс-бухгалтера "Укрспирту" екстрадували з Польщі в Україну
"Фактична передача останнього була здійснена 16 липня в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Дорогуськ- Ягодин", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Faсebook.
17 липня Шевченківський районний суд Києва обрав Безродному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначив заставу в сумі 27 млн 615 тисяч гривень.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза, додає Сарган.
"Він за попередньою змовою з іншими службовими особами розтратив кошти ДП на загальну суму 260 млн 808 тисяч 631 гривень та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 млн 859 тисяч 541,23 грн", - повідомила вона.
Нагадаємо, в Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.
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